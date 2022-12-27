Pablo revela que tuvo problemas con Karla Díaz por decirle “inventada”.

De lo que UNO se entera no podía cerrar el año sin una buena de dosis de chismecito y qué mejor que con el rey del chismillennial, Pablo Chagra, para hablar un poco de todo.

En la charla, nos enteramos de dónde nació su amor por el espectáculo, de los programas y de los momentos importantes para iniciar en esta carrera, de su pasión por la cocina y de su mala relación con Karla Díaz.

¿Qué problema tuvo Pablo Chagra con Karla Díaz?

Durante la plática entre Carlos ‘Chicken’ Muñoz y Pablo Chagra uno de los temas fue la cocina, una pasión que además de la comunicación, ambos comparten y hasta dijeron que irían juntos a hacer casting para el programa de la mejor cocina de México, MasterChef, pues prometen seguir con el ‘levantando el evento’ como lo hicieron ‘La Loba’, Lorena Herrera, Gavito y otros participantes.

Sin embargo, cuando hicieron referencia a Karla Díaz, el creador de chismillennial, dejó entrever que le caía muy mal, pues es una persona muy amargada, aunque reconoce que le dio un toque al programa y contribuyó a 'levantar el evento'.

Mientras que Carlos ‘Chicken’ Muñoz intentó componer la situación al decir que a él le cae muy bien y que sí le gustó la forma en la que Karla “bufeaba” a los demás, quizá porque es más “maluquillo”. A lo que Pablo contestó con una risa.

Las ganas de ser parte del programa trascendió a las redes sociales, pues en sus historias el creador de contenido Pablo Chagra compartió a manera de chiste que había ido a TV Azteca a firmar su contrato para MasterChef, esperamos que sus deseos sean escuchados y que para la próxima edición de la cocina más importante de México, no falte el chismecito y las buenas recetas.