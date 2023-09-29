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FOTOS | Paloma Cuevas reaparece en Instagram ante rumores de propuesta de matrimonio

La pareja de Luismi se dejó ver muy feliz en redes sociales mientras circulan rumores de que rechazó propuesta de matrimonio de “El Sol”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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