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FOTOS | Padres de Gerard Piqué están muy sentidos con Shakira.

Después de que la relación del futbolista y la cantante terminó, la colombiana tuvo acciones que hirieron a sus exsuegros.

Por: TV Azteca

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