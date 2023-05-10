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FOTOS | Lupillo Rivera se queda sin palabras ante rumores de infidelidad.

Corre como pólvora que Giselle Soto se cansó del regional mexicano y ahora está muy interesada en el nocaut.

Por: Maribel Velázquez

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Giselle Soto feliz..jpg
Lupillo Rivera con gafas..jpg
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Lupillo Rivera y Giselle Soto reafirman su amor..jpg
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