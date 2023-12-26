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FOTOS | Famosos que contrajeron matrimonio en 2023

Este año 2023 le llegó el amor a muchas parejas del medio del espectáculo y algunos decidieron sellar su compromiso con una boda. Te dejamos la lista en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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