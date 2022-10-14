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FOTOS | Paris Hilton confesó que fue abusada sexualmente.

Recientemente, Paris Hilton confesó que fue abusada sexualmente cuando la enviaron a una escuela secundaria de Utah.

Por: TV Azteca

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Paris Hilton tomando el sol.jpg
Paris Hilton toda de azul.jpg
Paris Hilton rueda de la fortuna .jpg
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Paris Hilton lentes blancos.jpg
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Paris Hilton en la Bahía .jpg
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Paris Hilton con cabello amarrado.jpg
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Paris Hilton y sus mascotas.jpg
Paris Hilton alfombra roja.jpg
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