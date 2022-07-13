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FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: ¡Ellos son los participantes de MasterChef Celebrity!

La nueva temporada de MasterChef Celebrity está por comenzar, ¡y ya sabemos quiénes serán los famosos participantes! Checa la galería.

Por: TV Azteca

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