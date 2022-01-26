FOTOS | ¿Pato Araujo es el mejor preparado para ganar Exatlón All Star?

Pato Araujo confirmó hace unas semanas su asistencia a Exatlón All Star ya que se ganó su lugar en dos temporadas pasadas...

En la temporada dos, llegó a la final junto a Aristeo Cázares, a quien no logró ganarle, convirtiéndose en subcampeón. Y en la temporada cuatro de Titanes vs. Héroes, llegó a la final junto a Javi Márquez, convirtiéndose en el campeón vigente de Exatlón México.

Pocos atletas han estado en el nivel que les conocimos durante la primera temporada en la que participaron, ¡y él es uno de ellos! Pues durante la cuarta emisión no solo logró llegar al nivel que tuvo en la segunda temporada, ¡lo superó! Si bien no es el atleta más rápido, sí es el más certero. Llegando a la hora del tiro, difícilmente logran ganarle.

Para esta emisión de Exatlón All Star, Patricio Araujo ha sido muy disciplinado, como se caracteriza. Pues compartía a través de sus redes sociales sus entrenamientos. Desde caminatas largas, carreras, resistencia, tiro, todo tipo de entrenamiento para llegar con todo a la competencia. ¿Será el mejor preparado? Checa las fotos, te contamos los detalles.

Gran estreno de Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.