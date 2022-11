VIDEO: Así demolieron la casa de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez.

En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, Pato Araujo y Zudikey Rodríguez hablaron sobre la demolición de su cabaña en Valle de Bravo.

Un grupo de personas, presuntamente respaldado por la presidenta muncipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez, demolió parte de su propiedad privada.

“Fue la demolición de una cabañita pequeña que cuenta con licencia. Yo tengo permiso para construir seis cabañitas pequeñas. A ella no le importó que hubiera una licencia, le buscó por donde pudo para poder afectarme”, dijo la velocista mexicana a este programa.

Dijo que mi proyecto no coincidía. Yo le dije ‘permíteme verificar cómo le puedo hacer’. No construí las seis cabañas, solo construí una

Zudy señala que esta situación fue un abuso, pues las autoridades no quisieron escuchar su voz: “Me dijeron que iban a demoler, desde el primer momento y sin haber investigado el caso, me dijeron que si no estaba en regla mi licencia me iban a demoler. A mí me dio risa porque en Valle de Bravo jamás ha sucedido la demolición de una propiedad”.

Zudikey Rodríguez teme por su seguridad

La querida exparticipante de Exatlón señala que, después de aspirar a ser presidenta municipal de Valle de Bravo en las pasadas elecciones, la violencia nació para los suyos.

“Yo hice un video de cómo me encontraba, como un respaldo. Lo tienen varias personas de mi confianza por si algo me pasaba en ese momento. A mí me dijeron que no dijera nada porque corría peligro, que mejor dejáramos las cosas en paz. Me dijo que ella ganando me iba a dejar tranquila, pero ahora vemos que no es así", declaró.

Pato Araujo también habló para los micrófonos de Venga la Alegría, confesando que teme por la salud de Zudikey ahora que está embarazada.

“Yo no la quiero ver preocupada, porque tanto a nuestro bebé como a ella, les puede suceder algo. Tiene cuatro meses de embarazo y cualquier culpa, coraje o tristeza siempre le va afectar al bebé", contó.

