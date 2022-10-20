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FOTOS | Paulina Rubio es captada haciendo del baño en la playa.

El pasado fin de semana un programa español compartió imágenes de “La Chica Dorada” haciendo sus necesidades en la playa.

Por: TV Azteca

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