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FOTOS | Hermana de “Colate” le manda el pésame a su excuñada, Paulina Rubio

Samantha Vallejo-Nágera le mandó un afectuoso mensaje a la madre de su sobrino tras la muerte de Susana Dosamantes.

Por: TV Azteca

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