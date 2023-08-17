“Le colgué": Pedro Sola destapa el altercado que vivió con Rocío Sánchez Azuara

En todos los años que tiene de trayectoria, Pedro Sola ha tenido una cantidad de experiencias inolvidables, aunque no todas han sido buenas. Ahora, en una entrega más de ‘De Lo UNO Se Entera’, el conductor de Ventaneando, contó un altercado que pocas personas sabían.

Dentro de la entrevista que le hizo Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Pedro Sola revivió un problema que tuvo con Rocío Sánchez Azuara, quien ahora es una de sus grandes amigas.

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¿Cómo fue la diferencia que tuvo Pedrito Sola con Rocío Sánchez Azuara?

Todo el problema fue ocasionado por un malentendido, el cual fue recordado por Pedrito Sola y contado con su estilo único.

Deja de venir una semana y no me acuerdo quién la suplió, de repente me la encuentro en el patio y viene con un pantalón pescador blanco, pegado, cuerpazo, con unas cosas aquí dibujadas, con una sandalia de plataforma desnudo el pie, con una blusa blanca de tirantitos y unas trencitas que les hacen en las playas

Me siento a ver la tele a la hora de su programa y la veo que sale así, entonces yo le escribo a Martín ‘Macumba, macumba’, pero fíjate que en esa época ya no trabajaba con Martín, sino que me habían pasado hacer este tipo de críticas con Mario San Román…

Luego de mandar el correo, el cual era parte de su trabajo, Pedrito Sola recibió una llamada inesperada de Rocío Sánchez Azuara.

Esa vez, como Mario estaba afuera, por alguna razón, le mandé el correo a Martín y él se lo remitió a Rocío. Al otro día, suena el teléfono y era Rocío, me empieza a hablar fuerte y yo al principio dije ‘¿Será cierto?’ de repente la vi que sí estaba molesta, era un reclamo verdadero y le colgué

Al final, con ayuda de Pati Chapoy, ellos lograron retomar su relación y ser grandes amigos y compañeros.

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