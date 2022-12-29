  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: El campeón del mundo, Pelé, fallece a los 82 años.

Luego de algunos días hospitalizado, el rey Pelé, tres veces campeón del mundo, falleció este día a los 82 años de edad. Te contamos.

Por: TV Azteca

Pele premio.jpg
Pele presidente.jpg
Pele presidente eua.jpg
Pele sonriente.jpg
Pele reconocimiento.jpg
Pele jugando fut.jpg
Pele partidos de fut.jpg
Pele mundial.jpg
Pele maradonna.jpg
Pele murio.jpg
Pele muy feliz.jpg
Pele hospital.jpg
Pele familia.jpg
Pele falleció.jpg
Pele formula 1.jpg
Pele feliz.jpg
Pele futbol.jpg
Pele esposa.jpg
Pele elthon john.jpg
Pele copas del mundo.jpg
Pele en el hospital.jpg
Pele covid.jpg
Pele copa del mundo.jpg
Pele con ronaldo.jpg
Pele enfermo.jpg
Pele con doctores.jpg
Pele champions.jpg
Pele con jugadores.jpg
Pele brasil.jpg
Pele beisbol.jpg
/
Pele premio.jpg
Pele presidente.jpg
Pele presidente eua.jpg
Pele sonriente.jpg
Pele reconocimiento.jpg
Pele jugando fut.jpg
Pele partidos de fut.jpg
Pele mundial.jpg
Pele maradonna.jpg
Pele murio.jpg
Pele muy feliz.jpg
Pele hospital.jpg
Pele familia.jpg
Pele falleció.jpg
Pele formula 1.jpg
Pele feliz.jpg
Pele futbol.jpg
Pele esposa.jpg
Pele elthon john.jpg
Pele copas del mundo.jpg
Pele en el hospital.jpg
Pele covid.jpg
Pele copa del mundo.jpg
Pele con ronaldo.jpg
Pele enfermo.jpg
Pele con doctores.jpg
Pele champions.jpg
Pele con jugadores.jpg
Pele brasil.jpg
Pele beisbol.jpg
Pele premio.jpg
Pele presidente.jpg
Pele presidente eua.jpg
Pele sonriente.jpg
Pele reconocimiento.jpg
Pele jugando fut.jpg
Pele partidos de fut.jpg
Pele mundial.jpg
Pele maradonna.jpg
Pele murio.jpg
Pele muy feliz.jpg
Pele hospital.jpg
Pele familia.jpg
Pele falleció.jpg
Pele formula 1.jpg
Pele feliz.jpg
Pele futbol.jpg
Pele esposa.jpg
Pele elthon john.jpg
Pele copas del mundo.jpg
Pele en el hospital.jpg
Pele covid.jpg
Pele copa del mundo.jpg
Pele con ronaldo.jpg
Pele enfermo.jpg
Pele con doctores.jpg
Pele champions.jpg
Pele con jugadores.jpg
Pele brasil.jpg
Pele beisbol.jpg

Contenido relacionado