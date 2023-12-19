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FOTOS | Un Pepe Aguilar "borracho" regañó a fan que le recordó que su hija es 25% argentina

El cantante hizo un en vivo con unas copitas de más y la charla terminó en pleito. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Pepe Aguilar.

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