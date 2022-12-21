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FOTOS | Pepe Aguilar llama "envidiosa" a fan que criticó a Ángela Aguilar por decir que es 25 % argentina.

El cantante no dudó en salir en defensa de su hija quien fue víctima de burlas y criticas por decir que por sus venas corre sangre argentina.

Por: TV Azteca

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