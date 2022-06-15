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FOTOS | El día que Pepe Aguilar le pidió a Ángela no entonar una canción.

En redes han “revivido” un video de cuando la intérprete de “En realidad” empieza a entonar una canción de Calibre 50 y sus padre le pide que no lo haga y le explica las razones.

Por: TV Azteca

Ángela Aguilar previo a un concierto..jpg
Pepe Aguilar de fondo..jpg
Ángela Aguilar con flores en la cabeza..jpg
Ángela Aguilar en sesión de fotos..jpg
Pepe Aguilar de negro..jpg
Ángela Aguilar mirando al sol..jpg
Ángela Aguilar presumiendo su disco..jpg
Pepe Aguilar en conferencia..jpg
Ángela Aguilar posando para la lente..jpg
Pepe Aguilar hijos..jpg
Ángela Aguilar posando muy chic..jpg
Ángela Aguilar pensando en el infinito..jpg
Pepe Aguilar en el estadio..jpg
Ángela Aguilar orgullosa de ser mexicana..jpg
Ángela Aguilar muy sexy..jpg
Pepe Aguilar de charro..jpg
Ángela Aguilar muy fresca..jpg
Ángela Aguilar muy angelical..jpg
Pepe Aguilar de cafe..jpg
Ángela Aguilar, feliz de la vida..jpg
Ángela Aguilar, despeinada y sexy..jpg
Pepe Aguilar con gafas..jpg
Ángela Aguilar, espectacular..jpg
Ángela Aguilar vestida de novia..jpg
Pepe Aguilar cantando..jpg
Ángela Aguilar siempre profesional..jpg
Ángela Aguilar presumiendo su estilo vaquero..jpg
Pepe Aguilar (7).jpg
Ángela Aguilar cantando a sus fans..jpg
Ángela Aguilar cantando a todo pulmón..jpg
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