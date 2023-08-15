¿Qué tienen en común Peso Pluma y Alann Mora? Entérate el ‘gustito’ que comparten y cómo fue la experiencia de entrevistar al cantante de corridos tumbados.

En los últimos meses, hemos visto el nacimiento de nuevos ídolos, las cuales están entrando en el gusto de los jóvenes, entre ellos Peso Pluma, mismo que ya fue entrevistado por Alann Mora.

En su visita a ‘De Lo Que UNO Se Entera’, el cantante reveló que tiene un gusto que comparte con el cantante de corridos tumbados, situación que ha dejado a todos sus fans sin palabras.

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¿Qué gusto comparten Alann Mora y Peso Pluma?

Alann Mora, tuvo la oportunidad de conocer un poco más a fondo a Peso Pluma, ya que le realizó una entrevista, donde reveló que el cantante es sumamente sencillo, aunque está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera.

Y la entrevista que hicimos con Peso Pluma, la verdad, fue algo bien chido, porque es alguien muy talentoso, muy sencillo y que ahorita está en los cuernos de la luna. Entonces, no se pueden perder Corazón Grupero, porque tiene lo mejor del regional mexicano

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Alann Mora y Peso Pluma comparten un gusto y muy pocas personas sabían esto.

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