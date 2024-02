Así fue la venganza de Peso Pluma contra Nicki Nicole tras revelar infidelidad

Ha pasado poco más de una semana desde que Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma, quien aparentemente le habría sido infiel después del Super Bowl con la modelo e influencer Sahar Sonia, quien dijo desconocer a la cantante argentina y sentenció que su intención jamás fue interferir en su relación.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó en su momento Nicki Nicole.

Te puede interesar: ¿Ya superó a Peso Pluma? Captan a Nicki Nicole con Rauw Alejandro

Virinea se parecía a su papá y por eso su mamá se desquitaba con ella [VIDEO] El padre de Virinea tuvo problemas de alcoholismo y ella comenzó a beber a los 14 años; asegura que su madre no la quería por el parecido que tenía con su papá.

¿Nicki Nicole borró las fotos con Peso Pluma? Después de lo sucedido, Nicki Nicole tomó la drástica decisión de eliminar de sus redes sociales las fotografías en las que aparecía con el intérprete de “Ella baila sola”, “Bellakeo”, “Qlona”, “Lady Gaga”, “Rompe la Dompe”, entre otras.

En las últimas horas se dieron a conocer fotografías en las que aparece Nicki Nicole junto a Rauw Alejandro, quien fuera pareja de Rosalía. Ambos fueron captados en una discoteca en el marco del Festival Vibra Urbana 2024, realizado en Miami, Florida.

También te puede interesar: Lanzan tiradera tras ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole

Cabe mencionar que esta no es la primera que ambos cantantes son relacionados, ya que hace dos años les sucedió lo mismo cuando estrenaron el tema “Sabes” que actualmente cuenta con más de 57 reproducciones en YouTube.

¿Peso Pluma ya borró las fotos de Nicki Nicole?

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se había mantenido bastante hermético ante esta situación, pues prefirió mantenerse alejado de las redes sociales; sin embargo, se espera que en algún momento dé su versión de los hechos.

Te puede interesar: Mujer captada con Peso Pluma da inesperado mensaje

Recientemente eliminó de sus redes todas las fotografías en las que aparecía con la cantante argentina, aunque sí compartió una nueva publicación, aparentemente indicado que el escándalo mediático no le afectó en lo absoluto, pues ya se encuentra planeando su próxima gira que llevará por nombre “Éxodo Tour 2024”.

¿Cuándo iniciará su gira y qué ciudades recorrerá?

Peso Pluma recorrerá más de 30 ciudades de Estados Unidos con su “Éxodo Tour 2024”. La gira dará inicio el próximo 26 de mayo en Chicago y llegará a su fin el 11 de octubre en Montville, Hasta el momento se desconoce si visitará México.