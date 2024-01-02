  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Nicki Nicole y Peso Pluma pasan el Año Nuevo juntos. ¿Se vendrá boda?

La relación de los famosos ha generado polémica desde su inicio, pues Nicki llegó a negar a Peso Pluma, pero ahora parecen muy enamorados. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Peso pluma feliz.jpg
Peso Pluma sonrisa.jpg
Nicki selfie.jpg
Peso pluma feliz (4).jpg
Peso Pluma presentación.jpg
Nicki selfie (2).jpg
Peso pluma feliz (3).jpg
Peso pluma y Bzrp.jpg
Nicki labios rojos.jpg
Peso pluma feliz (5).jpg
Peso pluma y Gera.jpg
Nicki maquillada.jpg
Peso pluma feliz (2).jpg
Peso pluma feliz (6).jpg
Nicki guapa.jpg
Peso Pluma de fiesta.jpg
Peso pluma con flow.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma con lentes.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Peso pluma en concierto.jpg
Nicki gorro.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki de negro.jpg
/
Peso pluma feliz.jpg
Peso Pluma sonrisa.jpg
Nicki selfie.jpg
Peso pluma feliz (4).jpg
Peso Pluma presentación.jpg
Nicki selfie (2).jpg
Peso pluma feliz (3).jpg
Peso pluma y Bzrp.jpg
Nicki labios rojos.jpg
Peso pluma feliz (5).jpg
Peso pluma y Gera.jpg
Nicki maquillada.jpg
Peso pluma feliz (2).jpg
Peso pluma feliz (6).jpg
Nicki guapa.jpg
Peso Pluma de fiesta.jpg
Peso pluma con flow.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma con lentes.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Peso pluma en concierto.jpg
Nicki gorro.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki de negro.jpg
Peso pluma feliz.jpg
Peso Pluma sonrisa.jpg
Nicki selfie.jpg
Peso pluma feliz (4).jpg
Peso Pluma presentación.jpg
Nicki selfie (2).jpg
Peso pluma feliz (3).jpg
Peso pluma y Bzrp.jpg
Nicki labios rojos.jpg
Peso pluma feliz (5).jpg
Peso pluma y Gera.jpg
Nicki maquillada.jpg
Peso pluma feliz (2).jpg
Peso pluma feliz (6).jpg
Nicki guapa.jpg
Peso Pluma de fiesta.jpg
Peso pluma con flow.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma con lentes.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Peso pluma en concierto.jpg
Nicki gorro.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki de negro.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado