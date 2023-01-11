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FOTOS | Guillermo Del Toro hace historia, ¡ganó un Globo de Oro por "Pinocchio"!

Guillermo del Toro hace historia, es el primer mexicano en ganar un Globo de Oro en la categoría de “Mejor Película Animada”. ¡Orgullo mexicano!

Por: Tv Azteca

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