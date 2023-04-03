  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Amigos de Piqué aseguran que él y ellos, son "marionetas" de Clara Chía.

Algunos amigos de Gerard Piqué confirman lo que el exfutbolista dijo recientemente... ¡Es la “marioneta” de Clara Chía! Y no solo él, también sus trabajadores.

Por: Ana Patricia Pérez

Pique sonriendo.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y Neymar.jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie en el avión.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique pelón.jpg
Pique misma pose.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique leyendo.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique gorra del barca.jpg
Pique gorra del barca (2).jpg
Pique gorra del barca (3).jpg
Pique firmando tenis.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique en la nieve (2).jpg
Pique crazy hair.jpg
Pique con lentes y gorra.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique camión.jpg
Pique bosque.jpg
Pique botines.jpg
/
Pique sonriendo.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y Neymar.jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie en el avión.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique pelón.jpg
Pique misma pose.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique leyendo.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique gorra del barca.jpg
Pique gorra del barca (2).jpg
Pique gorra del barca (3).jpg
Pique firmando tenis.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique en la nieve (2).jpg
Pique crazy hair.jpg
Pique con lentes y gorra.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique camión.jpg
Pique bosque.jpg
Pique botines.jpg
Pique sonriendo.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y Neymar.jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie en el avión.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique pelón.jpg
Pique misma pose.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique leyendo.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique gorra del barca.jpg
Pique gorra del barca (2).jpg
Pique gorra del barca (3).jpg
Pique firmando tenis.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique en la nieve (2).jpg
Pique crazy hair.jpg
Pique con lentes y gorra.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique camión.jpg
Pique bosque.jpg
Pique botines.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado