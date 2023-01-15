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FOTOS | Piqué se burla una y otra vez de Shakira por hablar de él y de Clara en “BZRP Music Sessions 53”.

Al futbolista parece no importarle las indirecta de su ex y hasta se pasea en un auto “barato”.

Por: TV Azteca

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