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FOTOS | La aparición de Piqué y Clara Chía que confirma que su noviazgo va de maravilla.

Se acabaron los rumores que aseguraban que la pareja estaba en crisis por un descuido que tuvo Piqué frente a Clara.

Por: TV Azteca

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