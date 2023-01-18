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FOTOS | Piqué y Clara pensaron en demandar a Shakira por “BZRP Music Sessions 53”.

La pareja más comentada del momento se sentó con sus abogados para saber si podían emprender una acción legal contra la colombiana, pero terminaron por desistir.

Por: TV Azteca

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