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FOTOS | Piqué llevó a Clara Chía a vivir a la casa donde Shakira vivió su primer embarazo

Clara Chía vive increíbles momentos al lado de Piqué en una mansión que un día ocupó Shakira. Todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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