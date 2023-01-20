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FOTOS | Piqué y Clara Chía ya no viven juntos, ¡acusan a Shakira del quiebre!

La pareja estaría atravesado una fuerte crisis tras “BZRP Music Session #53".

Por: TV Azteca

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