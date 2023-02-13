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FOTOS | Piqué también factura y esto ganó al publicar la fotografía donde aparece al lado de Clara Chía.

El exfutbolista es uno de los personajes que más dinero gana gracias a sus publicaciones en redes sociales.

Por: TV Azteca

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