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FOTOS | Piqué está harto de las burlas que recibe a diario tras su separación de Shakira.

El exfutbolista estaría pensando seriamente en tomar acciones legales contra quienes atenten contra su estabilidad emocional.

Por: TV Azteca

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