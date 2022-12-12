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FOTOS | Revelan imágenes de Clara Chía en la casa de Piqué cuando él aún estaba con Shakira.

El futbolista metía al hogar que tenía con la colombiana a su compatriota, dejando ver que ese amor no es de hace un par de meses...

Por: TV Azteca

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