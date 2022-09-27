  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Piqué habría negado a Shakira permiso para que se lleve a sus hijos a Estados Unidos.

La prensa española ha reportado que al futbolista le dolió tanto la entrevista que su ex ofreció a una revista que decidió vengarse en los tribunales.

Por: TV Azteca

Shakira con un robot..jpg
Shakira te felicito..jpg
2.jpg
7.jpg
Shakira con orejas..jpg
29.jpg
Shakira con lunar..jpg
4.jpg
Shakira china..jpg
10.jpg
18.jpg
9.jpg
Shakira lacia..jpg
8.jpg
Shakira amor y paz..jpg
1.jpg
13.jpg
30.jpg
15.jpg
3.jpg
17.jpg
5.jpg
21.jpg
25.jpg
11.jpg
23.jpg
19.jpg
14.jpg
24.jpg
28.jpg
/
Shakira con un robot..jpg
Shakira te felicito..jpg
2.jpg
7.jpg
Shakira con orejas..jpg
29.jpg
Shakira con lunar..jpg
4.jpg
Shakira china..jpg
10.jpg
18.jpg
9.jpg
Shakira lacia..jpg
8.jpg
Shakira amor y paz..jpg
1.jpg
13.jpg
30.jpg
15.jpg
3.jpg
17.jpg
5.jpg
21.jpg
25.jpg
11.jpg
23.jpg
19.jpg
14.jpg
24.jpg
28.jpg
Shakira con un robot..jpg
Shakira te felicito..jpg
2.jpg
7.jpg
Shakira con orejas..jpg
29.jpg
Shakira con lunar..jpg
4.jpg
Shakira china..jpg
10.jpg
18.jpg
9.jpg
Shakira lacia..jpg
8.jpg
Shakira amor y paz..jpg
1.jpg
13.jpg
30.jpg
15.jpg
3.jpg
17.jpg
5.jpg
21.jpg
25.jpg
11.jpg
23.jpg
19.jpg
14.jpg
24.jpg
28.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado