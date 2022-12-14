  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Ahora resulta que Clara Chía no se paseó en la mansión de Shakira, ¡aunque Piqué la llamó por su nombre!

La prensa española dice que la novia del exfutbolista no estaba con él como se está diciendo en los medios de comunicación.

Por: TV Azteca

Piqué (12).jpg
Shakira y Pique muy abrazados.jpg
Shakira saludando.jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira (3).jpg
Shakira y Pique beso.jpg
Piqué (13).jpg
Shakira y Pique vacaciones.jpg
Piqué (4).jpg
Shakira y Pique fits.jpg
Shakira y Pique grabando.jpg
Shakira y Pique cariñosos (2).jpg
Piqué (3).jpg
Shakira y Pique cariñosos.jpg
Shakira y Pique abrazados.jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (8).jpg
Piqué (10).jpg
Shakira animal print.jpg
Shakira.jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (11).jpg
Piqué.jpg
/
Piqué (12).jpg
Shakira y Pique muy abrazados.jpg
Shakira saludando.jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira (3).jpg
Shakira y Pique beso.jpg
Piqué (13).jpg
Shakira y Pique vacaciones.jpg
Piqué (4).jpg
Shakira y Pique fits.jpg
Shakira y Pique grabando.jpg
Shakira y Pique cariñosos (2).jpg
Piqué (3).jpg
Shakira y Pique cariñosos.jpg
Shakira y Pique abrazados.jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (8).jpg
Piqué (10).jpg
Shakira animal print.jpg
Shakira.jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (11).jpg
Piqué.jpg
Piqué (12).jpg
Shakira y Pique muy abrazados.jpg
Shakira saludando.jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira (3).jpg
Shakira y Pique beso.jpg
Piqué (13).jpg
Shakira y Pique vacaciones.jpg
Piqué (4).jpg
Shakira y Pique fits.jpg
Shakira y Pique grabando.jpg
Shakira y Pique cariñosos (2).jpg
Piqué (3).jpg
Shakira y Pique cariñosos.jpg
Shakira y Pique abrazados.jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (8).jpg
Piqué (10).jpg
Shakira animal print.jpg
Shakira.jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (11).jpg
Piqué.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado