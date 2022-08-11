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FOTOS | Piqué sigue sin tener acceso a la mansión de Shakira.

El futbolista fue captado a las afueras de la residencia de la cantante ubicada en España y las puertas de la que un día fue su casa no se abrieron para él.

Por: TV Azteca

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