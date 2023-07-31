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FOTOS | Piqué ofrece "humilde" consejo a Rauw Alejandro y Rosalía tras su quiebre

El exfutbolista compartió con el puertorriqueño y la española un consejo para salir avante tras terminar su compromiso. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Shakira y Piqué felices
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Rosalía reaparece destrozada tras su ruptura con Rauw Alejandro.jpg
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