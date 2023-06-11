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FOTOS | Piqué no tomó con buen humor el posible romance de Shakira con Hamilton.

El español no se dejó ver muy cómodo ante los rumores del nuevo romance de su ex. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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