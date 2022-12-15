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FOTOS | Gerard Piqué fue captado revisando el Instagram de Shakira en pleno vuelo con Clara Chía.

Todo parece indicar que el exfutbolista no se puede sacar de la cabeza a la madre de sus hijos.

Por: TV Azteca

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