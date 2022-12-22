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FOTOS | Piqué se burló de la Selección Mexicana, ¡e internautas lo acusan con el "Canelo"!

Varios usuarios de redes sociales pidieron al “Canelo” Álvarez que hiciera algo, pues Piqué se burló del rendimiento de la Selección Mexicana.

Por: Tv Azteca

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