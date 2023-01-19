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FOTOS | Shakira y Piqué aún se siguen en redes, ¡también conservan las fotos en las que aparecen juntos!

La expareja sigue sin dar el siguiente paso: eliminarse de las redes sociales y eliminar sus fotografías.

Por: TV Azteca

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