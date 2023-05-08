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FOTOS | Piqué quiere venganza... ¡Quiere hacer una colaboración con Bizarrap!

Piqué sorprendió al revelar que estaría dispuesto a trabajar junto al productor argentino, ¡quiere venganza! No quiere dejar así las cosas. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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