Siguen las reacciones tras la aparición de Shakira en el marco de la última Bizarrap Session. En el marco de lo que fueron palabras contundentes con dedicatoria a su expareja, Gerard Piqué, ahora surge una nueva situación debido a que le están pidiendo al exfutbolista que le dedique a la madre de su hijo una canción del Grupo Firme.

¿Qué opinan los conductores la actitud de Piqué con Shakira?

Todo inició cuando la colombiana lanzó un tema días atrás donde desarrolló todo tipo de comentarios en dirección al exjugador del Barcelona. En los mismos hubo mención hacia él y Clara Chía Martí, su nueva pareja. Comparaciones de todo tipo como que la intérprete es una Ferrari y la actual novia es un Twingo, un modelo de coche que fabrica Renault. Las comparaciones también se hicieron a partir de marcas de relojes y las repercusiones fueron enormes ante la contundencia en sus palabras.

¿Cuál es la canción de Grupo Firme que piden a Piqué dedicarle a Shakira?

Hay gente que está pidiendo que el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 le dedique “Ya Supérame” a la oriunda de Barranquilla porque consideran que la letra encaja perfecto con la situación que atraviesa.

El punto de vista del espacio de internautas tiene sentido si consideramos que tiene fragmentos como "¡ya supérame! porque yo ya te olvidé y ando tan feliz sin ti y deberías hacerlo tu también”. La misma banda no ha emitido comentario alguno pero no cabe duda que no les vendría mal esa dedicatoria para tener mas popularidad.

Gerard Piqué no ha emitido comentario al respecto y simplemente se ha dedicado a centrarse en su nuevo rol de empresario luego de haber dejado la actividad futbolística el año pasado, antes del inicio del Mundial.