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FOTOS | ¡Gerard Piqué le fue infiel a Shakira al menos 50 veces!

Prensa española reveló que Piqué le fue infiel a Shakira al menos 50 veces. ¡Con razón la estrofa “esa movie ya la vi” de la canción Monotonía!

Por: Tv Azteca

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