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FOTOS | Salen a la luz detalles de la mansión donde Piqué se divertía a espaldas de Shakira

Los vecinos del exfutbolista aseguran que Piqué organizaba fiestas muy “salvajes”. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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