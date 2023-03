Piqué sufre traición tras el lanzamiento de “TQG” de Shakira.

El famoso streamer Ibai Llanos se ha unido al team Shakira y Karol G. ¡Sí, así como lo oyes! El chico escuchó la canción escrita para Piqué, “TQG” y quedó completamente enganchado. ¡Está tan obsesionado que no puede parar de cantarla!

Para demostrar su amor por la canción, Ibai decidió publicar un video en TikTok donde se luce interpretando el hit musical de TQG de Shakira. Y es que esta canción, estrenada el pasado 24 de febrero, ¡se ha convertido en todo un éxito!

En su publicación en TikTok, Ibai Llanos acompañó el video escribiendo, “Karol G y Shakira solo sacan temazos”, escribió reconociendo que la canción con especial dedicatoria a Piqué, le agradaba demasiado.

¿Qué dijo Ibai Llanos?

No sabemos si es el ritmo pegajoso, la gran letra o simplemente la magia de Shakira y Karol G, pero con su particular forma de ser, Ibai Llanos mostró que TQG de Shakira y Karol G es su canción preferida. Tanto, que no puede dejar de cantarla a todo volumen. Es tal el agrado que siente Ibai Llanos por el nuevo hit de las colombianas, que incluso reconoció los 130 millones de visualizaciones que tuvo solo en una semana en YouTube.

Ibai Llanos no es ajeno a su simpatía por Shakira y su música en esta nueva etapa de su vida después de su separación de Gerard Piqué. De hecho, la última canción de Shakira junto a Bizarrap llamada “Session 53", generó una gran reacción positiva del streamer español.

Cabe destacar que Ibai Llanos es amigo y colaborador de Piqué, con quien además trabaja en proyectos como la Kings League. A pesar de esto, la conexión de Ibai con Shakira ha generado comentarios y opiniones positivas entre sus seguidores y el público en general.

