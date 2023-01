Plácido Domingo enfrenta nueva denuncia de acoso sexual.

Luego del señalamiento por parte de más de 20 mujeres por acoso y abuso sexual, la imagen del tenor Plácido Domingo se vio afectada y es ahora este mismo tema con el que regresa al ojo del huracán y es que una cantante española asegura haber sido agredida por el intérprete.

¿Qué pasó con las antiguas acusaciones de abuso de poder y acoso contra Plácido Domingo?

Es la primera mujer española que acusa directamente al tenor, pues los demás señalamientos de abuso de poder y acoso ocurrieron en contra de mujeres que participaron en la Ópera Nacional de Washington y en la Ópera de Los Ángeles; sin embargo, Plácido Domingo salió bien librado y le bastó aceptar su responsabilidad y ofrecer disculpas a las afectadas.

¿Cuál es la nueva acusación en contra de Plácido Domingo?

En el programa español “Salvados”, la cantante española que prefirió mantenerse en el anonimato, contó la situación que vivió a manos del tenor cuando terminando la función de ópera la sorprendió con un beso en contra de su voluntad.

“Fin del acto, el escenario se pone en lo que llaman blackout y en esos instantes que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mí y me besó en la boca. Fue un beso que ni vi venir ni pude esquivar ni quería recibir”, relató la cantante.

Eso no fue todo, pues contó que Domingo le preguntó si podía “meter la mano” en la bolsa de su pantalón, a lo que no pudo responder por miedo y porque no quería ofenderlo.

Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? ¿quién te va a creer para empezar? No lo puedes contar, él es Plácido Domingo y tú no eres nadie.

Según la cantante, los hechos sucedieron en la primera década del 2000 y afirmó que el miedo de que nadie fuera a creerle por el peso que tiene Plácido Domingo en el medio fue lo que la llevaron a callar.

¿Qué piensa la industria sobre las acusaciones en contra de Plácido Domingo?

El miedo sigue presente en la cantante por eso decidió que no fueron públicos ni su nombre ni su imagen, pero dejó claro que para la industria en la que se mueve el tenor no es ningún secreto sus actos y hasta advierten a las mujeres."Es algo que se sabe en este mundo operístico, es de las primeras cosas que te dicen: ‘no te subas a un ascensor a solas con Plácido Domingo’”.