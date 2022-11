Platicamos con Ademar Nahum, exesposo de Daniela Spanic. ¿Qué dijo?

Platicamos con Ademar Nahum, ex-esposo de Daniela Spanic. ¿Qué dijo?

Hace poco Daniela Spanic y su gemela Gabriela Spanic demandaron al exesposo de la primera y en exclusiva para Ventaneando, Ademar Nahum reveló que no existe tal demanda en su contra, pero el no quiso decir nada en su momento.

“No existe demanda alguna, yo no quise hablar, yo me quise guardar para ver qué sucedía, pasaron ya creo que tres o cuatro semanas de los exabruptos que dijo la señora Gabriela y una abogada que apareció en una reunión.

Al día de hoy no hay nada, no hay una denuncia, no tengo un citatorio. Yo a cada momento invité a la señora Gabriela a que presentara esa denuncia y que yo era el primero en presentarme a declarar, el chofer y quien tuviera que ser para aclarar los hechos. Al día de hoy no hay nada, todo quedó en in circo mediático, un escándalo mediático penoso, vergonzoso”, dejo el ex de Daniela Spanic.

¿Qué acciones tomará Ademar Nahum contra Gabriela Spanic? Cuando le preguntaron cuáles serían las acciones que tomaría contra Gabriela Spanic, quien al parecer está influyendo sobre su hermana Daniela para tener este tipo de comportamientos, Nahum aseveró que es penoso ver que su exesposa esté siendo manejada y engañada por su hermana.

Ademar también habló del escándalo que se hizo tras el golpe que recibió Daniela a las afueras de los juzgados familiares de la CDMX, por lo que permaneció hasta altas horas de la madrugada haciéndose los exámenes periciales correspondientes y destacó que Gabriela nunca se presentó al lugar para auxiliar a su hermana, por el contrario.

“Para mí, la señora avienta la piedra y esconde la mano y dice que ella tiene pruebas de todo, que las presente, yo ya denuncié penalmente, ya denuncié en lo familiar y ya denuncié por el daño moral, ¿qué quiero con esto?, que esto se acabe, que, si la señora tiene pruebas de todas las difamaciones que ha dicho que las presente”, añadió y aseguró que todo ya fue notariado y presentado en la denuncia.

¿Las tres denuncias son contra Gabriela Spanic?

Ademar Nahum confirmó que las tres denuncias son contra Gabriela Spanic, aunque en algunas está involucrada Daniela porque aparece nombrada, pero dejó en claro que ella jamás lo atacó directamente como sí lo hizo Gabriela, quien posteriormente se retractó y aseguró que no lo dijo y que únicamente suponía. El exesposo de Daniela Spanic también lamentó que Gabriela utilice los movimientos feministas para su conveniencia.

¿Por qué lo odia Gabriela Spanic?

Nahum aseguró que el odio de Gabriela es enfermizo y “vino desde el hospital, desde que los medios se enfocaron mucho en Daniela, yo siempre lo dije, fue un celo que no pudo ella más con él. Un día me reunieron su mamá y ella para decirme que la famosa era ella y que la única que podía hablar era ella y que podía hacer era ella”.

Por último, aseguró que se le exigirá a Gabriela Spanic para que se presente a los exámenes psicológicos y pidió que dejen fuera a su hija, quien también ha salido afectada con todo esto.