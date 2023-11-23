Por estas razónes más de 600 mexicanos cambiaron de nombre en 2023

El nombre es eso que nos distingue de los demás y nos da un toque de individualidad; sin embargo, hay de nombres a nombres, algunos son bonitos y poco comunes, pero hay otros que rayan en lo ridículo y desatan infinidad de burlas. En ese sentido, en México hubo más de 600 personas que se cambiaron de nombre este año, pero ¿por qué lo hicieron?

Un total de 643 personas en México decidieron cambiar de nombre o apellidos entre enero y noviembre del presente año, así lo dio a conocer la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Aquí te decimos las razones.

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¿Por qué se cambiaron el nombre?

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reveló que las 643 personas se cambiaron el nombre o los apellidos por motivos de burla y errores ortográficos. El 42% lo hizo por experiencias negativas como burlas o bullying, pero también por la necesidad de corregir errores ortográficos, incongruencias o discrepancias.

¿Cuáles fueron los nombres más solicitados para cambiarlos? En el listado figuran los nombres de:

Shrek

Cacerolo

Culebro

Marciana

Herculino

Telésforo

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¿Cómo solicitar el cambio de nombre?

El proceso para solicitar el cambio de nombre es meramente administrativo y para llevarlo a cabo, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos:



Identificación Oficial Vigente: INE, pasaporte, cédula, cartilla militar o cartilla militar.

INE, pasaporte, cédula, cartilla militar o cartilla militar. Copia del Acta de Nacimiento .

. Comprobante de Domicilio Actual .

. Documentos para Acreditar la Personalidad Jurídica : Carta Poder firmada por al menos 2 testigos.

: Carta Poder firmada por al menos 2 testigos. Copa certificada del acta de nacimiento de los padres o tutores o acta de matrimonio .

de los padres o tutores o . Documentos que demuestren la identidad y experiencia del solicitante a lo largo de su vida.

del solicitante a lo largo de su vida. El pago del trámite, este varía dependiendo de la entidad federativa.

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¿Qué nombres están prohibidos?

Así como los ya mencionados, en México existen nombres prohibidos como:

