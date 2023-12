¿Por qué Cameron Díaz recomendó a matrimonios dormir en cuartos separados?

Cameron Díaz, una de las actrices más sobresalientes de Hollywood en la década de los 90, se ha vuelto tema de conversación tras su presencia en el podcast Lipstick on the Rim de Molly Sims y Emese Gormely, quienes son actriz e influencer respectivamente. En particular, lo que ha generado ruido es recomendar a los matrimonios dormir en cuartos separados.

“Deberíamos normalizar las habitaciones separadas”, expresa la histrionisa. “[...] yo tengo mi casa, tú tienes la tuya. Tenemos la casa familiar en medio. Yo me voy a dormir a mi habitación. Tú vete a dormir a tu habitación. Yo estoy bien”, describe Cameron Díaz luego de comentar que su privacidad es más importante de lo que parece. “Y tenemos el dormitorio en medio en el que podemos reunirnos para nuestras relaciones”, concluye generando risas en las otras participantes del podcast.

Sin embargo, más adelante esclarece que su visión de dormir en cuartos separados durante el matrimonio ha cambiado a partir de su matrimonio con Benjamin Madden, es decir, el guitarrista líder de la banda estadounidense Good Charlotte.

“[...] ahora no me siento así porque mi marido es maravilloso”, afirma Cameron Diaz. “Yo lo decía antes de casarme”.

¿Cuál es la razón por la que Cameron Díaz ya no sale en películas?

Por allá en 2014, Cameron Díaz anunciaba su salida de la actuación en Hollywood. Pero fue hasta 2020 que confesaría el motivo durante una reunión con la también actriz Gwyneth Paltrow:

“Cuando haces una película ellos son tus dueños. Estás allí, 12 horas al día, durante meses. No tienes tiempo para nada más”, comentaba la actriz conocida por filmes como ‘El Descanso’ y la franquicia de ‘Los Ángeles de Charlie’. “Y me di cuenta que les entregué partes de mi vida a esas personas, me las arrebataron (...) Básicamente tuve que recuperarlo todo y tomar responsabilidad de mi propia vida”, puntualizó.

A pesar de sus palabras, luego de casi 10 años de anunciar su retiro, Cameron Diaz regresaría al set de grabación junto a Jamie Foxx, McKenna Roberts, Kyle Chandler y Glenn Close en ‘Back in Action’ de Seth Gordon. Para ilustrar, esta cinta gira en torno a una mujer jubilada por seis años que regresa al trabajo llena de inspiración. Si bien, todavía no hay una fecha de estreno, se cree que llegará a mediados o finales del próximo 2024.

