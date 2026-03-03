“Pearl Lips”: 6 pasos para lograr los labios de Pamela Anderson

La estética de la "clean girl" sigue evolucionando hacia terrenos más audaces y artísticos. Los labios perlados, o “Pearl Lips”, combinan la nostalgia de principios de los años 2000 con un acabado metálico sutil que, según la experta Louise Ridsdale, representa la puerta de entrada a looks más editoriales y elevados.

Lo mejor de esta tendencia es su capacidad intrínseca para capturar la luz, haciendo que los labios se vean visualmente más llenos, hidratados y esculpidos sin necesidad de recurrir a rellenos estéticos.

¿Cómo lograr unos “Pearl Lips” perfectos?

Exfoliación e hidratación profunda

El acabado perlado tiene una particularidad: resalta cualquier grieta o textura irregular. Por ello, es vital comenzar con una superficie suave. Un proceso de exfoliación ligera seguido de un bálsamo hidratante es el primer paso innegociable para que el pigmento se deslice de manera uniforme.

Delineado estratégico: La sombra de los 90

Para evitar que el color claro de la perla "borre" los labios o los haga lucir planos, se debe usar un delineador en tonos beige ahumado o café frío. Esta técnica crea una sombra perimetral que aporta profundidad y ese aire de supermodelo de los 90 que popularizó figuras como Pamela Anderson.

Base en tono nude

Se aplica un labial cremoso en tonos champán, melocotón suave o un rosa pálido lechoso. El objetivo primordial de este paso es unificar el tono natural de la mucosa antes de añadir la capa reflectante.

Toque escarchado o metalizado

Aquí es donde ocurre la magia del diseño. Se aplica un labial de acabado frost justo en el centro de los labios (el arco de Cupido y el centro del labio inferior). Los tonos dorados burbujeantes mantienen el look contemporáneo, mientras que los rosas gélidos aportan una energía de estrella pop de los 2000.

Efecto vidrio (gloss de alta intensidad)

Para obtener una dimensión extra, se añade una capa de lipglass o brillo transparente de alta intensidad. Esto fusiona el pigmento metálico con la base, creando un efecto laminado que refleja la luz desde cualquier ángulo, simulando la superficie de una perla natural.

Limpieza y definición de bordes

El uso de un poco de corrector o una brocha limpia para definir los bordes externos es el toque final. Un labio perlado destaca mucho más cuando el contraste con la piel es nítido y limpio.

¿Con qué combinar este look?

Si se decide llevar unos labios tan protagónicos y reflectantes, los especialistas recomiendan mantener el resto del rostro con un enfoque minimalista. Una piel luminosa (efecto dewy) y unas pestañas bien definidas suelen ser suficientes para equilibrar el rostro. Sin embargo, para las personalidades maximalistas, una sombra de ojos gélida o plateada completará la "fantasía intergaláctica" que propone esta tendencia.