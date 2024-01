Pasos para evitar cierren tu cuenta de WhatsApp el 31 de enero 2024

No cabe duda que WhatsApp es una de las herramientas más utilizadas en el mundo, ya que ofrece muchos beneficios para la comunicación a distancia, tal y como lo hacen otras aplicaciones como Telegram o Signal.

Recientemente se dio a conocer que pueden suspender tu cuenta de WhatsApp antes del 31 de enero, debido a un listado de razones que aquí te presentamos para que tomes tus precauciones y no te veas afectado en los próximos días.

¿Por qué podrían suspender mi cuenta de WhatsApp el 31 de enero?

Se informó que tu cuenta de WhatsApp puede ser suspendida si violas sus términos y condiciones, tal y como son las siguientes acciones:

Envío de contenidos explícitos - El compartir contenidos explícitos como contenido para adultos está prohibido en WhatsApp, por lo que si mandas este tipo de archivos es probable que pierdas estas conversaciones.

Realizar spam - Acciones tan simples como mandar un mensaje a todos tus amigos al mismo tiempo puede ser considerada una señal de spam.

Mensajes masivos - Enviar mensajes masivos a una gran cantidad de personas, ya que algunas pueden terminar bloqueándote y provocar que seas sancionado por un tiempo e incluso baneado de WhatsApp.

Utilizar aplicaciones de terceros - Ya sea para cambiar la imagen de WhatsApp o hacer mejoras en su funcionamiento, el utilizar aplicaciones de terceros también puede derivar en que cierren tu cuenta. Algunas de las más comunes son: WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, MB WhatsApp, GB WhatsApp.

Reenvío de mensajes - Reenviar mensajes es una práctica común sobre todo entre amigos, pero si reenvías un mensaje a más de 5 personas puedes hacerte acreedor a una sanción por parte de WhatsApp. Para evitarlo te recomendamos utilizar las listas de difusión.

Es importante saber que si no has realizado ninguna de las acciones anteriores, WhatsApp no suspenderá tu cuenta el próximo 31 de enero.