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FOTOS | Tarotista predice que Clara Chía podría darle un hijo a Piqué.

Un experto en lectura de cartas reveló lo que podría venir para la pareja del momento el siguiente año.

Por: TV Azteca

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