Por qué el príncipe Harry irá a la coronación del rey Carlos III sin Meghan Markle

Luego de mucho pensarlo, y después de que se pasaran la fecha límite, el príncipe Harry y Meghan Markle respondieron la invitación a la coronación del rey Carlos III, y confirmaron que sólo el duque de Sussex asistirá a tal evento histórico mientras su esposa y sus hijos Archie y Lilibet se quedarán en California, alejados del bullicio de uno de los eventos que marcará la historia de la familia real británica.

Si bien Harry sí estará junto a su padre en un día tan importante, no será una visita agradable, pues tanto él como el príncipe William y el rey Carlos se han distanciado a tal grado que no se hablan. ¿Cómo llegaron a tal punto? Te lo contamos.

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Harry y Meghan dejan la familia real británica

El disgusto entre los Windsor parece haber comenzado tiempo después de que Harry introdujera a Meghan Markle a tan peculiar familia, pues según el duque de Sussex, su hermano mayor William tenía sus reservas sobre la actriz californiana y su capacidad de encajar en la realeza. Sin embargo, todo empeoró cuando, un año después de haberse casado, Harry y Meghan anunciaron sus deseos de dejar se ser miembros de alto rango de la familia real, señalando el acoso de la prensa y comentarios racistas hacía Meghan.

Tras discusiones tanto con la reina Isabel II, Carlos y William, se llegó a un acuerdo que tanto Harry y Meghan dejarían de recibir dinero publico de la corona británica y dejarían de representar a la familia real. La pareja se mudó a California con el objetivo de vivir una vida más privada, pero no fue así.

Harry y Meghan hablan sobre racismo con Oprah

Durante una entrevista que los duques de Sussex tuvieron con la presentadora Oprah Winfrey, Meghan reveló que uno de los miembros de la familia real había hecho comentarios sobre el color de piel que tendría Archie, el primer hijo de la pareja.

Harry también reveló que su padre, el ahora rey Carlos III le había dejado de dar dinero para pagar el funcionamiento de su oficina, le había retirado la seguridad privada y sobre todo, no le contestaba el teléfono.

El conflicto entre el príncipe Harry, William y el rey Carlos

Fue en abril de 2021 durante el funeral del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, cuando los tres se reunieron para hablar sobre el futuro de Harry en la familia real. De acuerdo con la autobiografía del duque de Sussex, no fue un encuentro muy agradable, pues hubo gritos y reclamos por parte de su hermano y su padre. ¿El principal problema? El constante acoso que recibían por parte de la prensa británica y las noticias falsas que se inventaban de la pareja a pesar de ya no trabajar para la corona británica y la negación de Carlos y William de tal situación.

¿Por qué se pensaba que Harry no asistiría a la coronación de Carlos?

Semanas después del funeral de la reina Isabel II, al cual Harry y Meghan asistieron, el libro autobiográfico del príncipe Harry titulado Spare: en la sombra se publicó y reveló, entre otras cosas, que muchas de las historias que los tabloides británicos publicaban eran filtraciones que se hacían directamente del Palacio de Buckingham e incluso acusó directamente a Camila, esposa de Carlos y próxima reina de Inglaterra, de ofrecer información sobre ellos a cambio de que no hablaran de ellos en los medios.

Tras revelaciones tan polémicas, además del estreno de un documental en el que Harry y Meghan cuentan su versión de los hechos, la relación con la familia real estaba totalmente fracturada. Harry no habla con su padre y mucho menos habla con su hermano, el duque de Cambridge.

Sin embargo, hace unos días el príncipe Harry sorprendió al confirmar su asistencia a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, pero Meghan Markle no irá.

¿Por qué Meghan Markle no asistirá a la ceremonia de coronación de Carlos III?

En el documental en el que Harry y Meghan participan, la actriz californiana recordó el acoso que vivió no sólo cuando empezaba a salir con el hijo menor de Carlos y Diana, sino el que siguió una vez que se casó con él y cómo tantos ataques de la prensa hacía ella le hacía no sólo temer por su vida, sino por la seguridad de su familia, en especial de sus hijos.

Ésta es una de las razones por las que Meghan ha decidido mantenerse alejada de la familia real; además de que el mismo día de la coronación de Carlos III, el próximo 6 de mayo, es el cumpleaños 4 de Archie, el primer hijo de la pareja, por lo que decidió quedarse en su casa de Montecito, California mientras su esposo cumple con las obligaciones familiares.

Por si fuera poco, Meghan respondió a un artículo publicado en el Daily Telegraph que aseguraba que no asistirá a la coronación pues estaba molesta con el rey Carlos III por no actuar de forma correcta a un par de cartas que le hizo llegar hablando sobre el racismo que había dentro de la familia y en donde reveló la identidad de quién cuestionó el color de piel de Archie.

A esto, la duquesa de Sussex, a través de un comunicado, dijo a la revista británica Hello! que “está concentrada en su vida presente y no piensa en correspondencia que envió hace dos años sobre conversaciones que tuvo hace cuatro años”

Cualquier sugerencia de lo contrario es falsa y francamente ridícula. Alentamos a los medios de comunicación sensacionalistas y varios corresponsales reales a detener el circo agotador que solo ellos están creando, dijo tajantemente Meghan.

Aún se desconoce cuál será el papel del príncipe Harry en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, aunque lo más probable es que sea un invitado más sin ninguna participación en especial, a diferencia del príncipe George, uno de sus sobrinos e hijo mayor del príncipe William, quien será uno de los pajes que acompañe a Carlos III en la Abadía de Westminster.

